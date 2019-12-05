Лавров в ОБСЄ поскаржився на "грубу дискримінацію" російської мови в Україні

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров заявив про "грубу дискримінацію" російської мови в Україні.

Про це він сказав під час засідання міністерської ради ОБСЄ в Братиславі, повідомляє Європейська правда.

У контексті гуманітарних проблем, якими має займатися ОБСЄ, він згадав "ганебний феномен" негромадянства в Латвії і Естонії, а також дискримінацію російської мови в Україні.

"В Україні російська мова, якою говорить більша частина населення, піддається грубій дискримінації" - сказав він.

Також Лавров поскаржився на "гоніння на канонічну Українську православну церкву".