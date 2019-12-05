Лавров в ОБСЕ пожаловался на "грубую дискриминацию" русского языка в Украине
Четверг, 5 декабря 2019, 15:19
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о "грубой дискриминации" русского языка в Украине.
Об этом он сказал во время заседания министерского совета ОБСЕ в Братиславе, сообщает Европейская правда.
В контексте гуманитарных проблем, которыми должна заниматься ОБСЕ, он вспомнил "позорный феномен" негражданства в Латвии и Эстонии, а также дискриминацию русского языка в Украине.
"В Украине русский язык, на котором говорит большая часть населения, подвергается грубой дискриминации", - сказал он.
Также Лавров пожаловался на "гонения на каноническую Украинскую православную церковь".
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