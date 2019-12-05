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Внаслідок вибуху газу в Польщі загинуло 8 людей

Четвер, 5 грудня 2019, 15:56

Унаслідок вибуху газу, що стався в житловому будинку південного польського міста Щирка увечері 4 грудня, загалом загинуло восьмеро людей.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо", інформацію про це надав сілезький воєвода Ярослав Вєчорек.

Раніше було відомо про 6 загиблих, тепер же Вєчорек повідомив про ще двох жертв, дітей.

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 "На жаль, із болем я змушений вам повідомити, що знайдено чергові дві жертви тієї страшної трагедії, що сталася тут, у Щирку. Тим більш сумно і трагічно, що це стосується дітей", - сказав він.

Трагедія сталася у триповерховому будинку в середу ввечері близько 18:30. У результаті вибуху дім повністю зруйнований. 

Ймовірно, вибух був спричинений будівельними роботами.  Для розслідування причин пошкодження газопроводу створена спеціальна комісія.

Загалом на момент вибуху в будинку перебували 8 осіб – усі загинули.

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