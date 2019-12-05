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В результате взрыва газа в Польше погибли 8 человек

Четверг, 5 декабря 2019, 15:56

В результате взрыва газа, произошедшего в жилом доме южного польского города Щирка вечером 4 декабря, всего погибло восемь человек.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио", информацию об этом предоставил силезский воевода Ярослав Вечорек.

Раньше было известно о 6 погибших, теперь же Вечорек сообщил о еще двух жертвах, детях.

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"К сожалению, с болью я вынужден вам сообщить, что найдено очередные две жертвы той страшной трагедии здесь, в Щирке. Тем более печально и трагично, что это касается детей", - сказал он.

Трагедия произошла в трехэтажном доме в среду вечером около 18:30. В результате взрыва дом полностью разрушен.

Вероятно, взрыв был вызван строительными работами. Для расследования причин повреждения газопровода создана специальная комиссия.

Всего на момент взрыва в здании находились 8 человек - все погибли.

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