У Зеленського допустили амністію учасників подій на Донбасі

У разі прогресу у виконанні Мінських домовленостей, команда президента Володимира Зеленського готова розробляти законопроєкт про амністію для учасників незаконних збройних формувань, які діють на окупованих територіях сходу України.

Про це заявив помічник президента України Андрій Єрмак на зустрічі з європейськими експертами та аналітиками у Лондоні в Chatham House, йдеться у матеріалі "Європейської правди".

За його словами, Зеленський готовий за результатами саміту в Парижі внести на розгляд парламенту законопроєкт про продовження дії закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, який припиняє дію 31 грудня цього року: "Я підкреслюю, за результатами, тобто це залежатиме від результатів цього саміту!".

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"Після цього, вже в 2020 році, ми готові запропонувати зміни до цього закону. В першу чергу, серед цих змін буде імплементація формули Штайнмаєра. Це означає, що о восьмій годині вечора дня виборів закон про особливості місцевого самоврядування, так званий "особливий статус", вступає в силу на тимчасовій основі, яка переходить на постійну після того, як законність виборів підтвердять ЦВК та ОБСЄ", - зазначив він.

Водночас Єрмак нагадав, що відповідно до "Мінська", парламент повинен ухвалити закон про амністію. "І якщо ми, як я сподіваюся, будемо рухатися шляхом виконання Мінських домовленостей, то будемо готувати цей законопроєкт. Буде відкрита дискусія із суспільством, а потім і в парламенті", - сказав Єрмак.

Нагадаємо, результати опитування Центру Разумкова, проведеного 4-9 жовтня цьогоріч, свідчать, що 59% українців проти амністії всім тим, хто брав участь у бойових діях на Донбасі (підтримують цю ідею 18%).

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