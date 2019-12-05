В Зеленского допустили амнистию участников событий на Донбассе

В случае прогресса в выполнении Минских договоренностей, команда президента Владимира Зеленского готова разрабатывать законопроект об амнистии для участников незаконных вооруженных формирований, действующих на оккупированных территориях востока Украины.

Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак на встрече с европейскими экспертами и аналитиками в Лондоне в Chatham House, говорится в материале "Европейской правды".

По его словам, Зеленский готов по результатам саммита в Париже внести на рассмотрение парламента законопроект о продлении действия закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который прекращает действие 31 декабря этого года: "Я подчеркиваю, по результатам, то есть это будет зависеть от результатов этого саммита!"

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"После этого, уже в 2020 году, мы готовы предложить изменения в этот закон. В первую очередь, среди этих изменений будет имплементация формулы Штайнмайера. Это означает, что в восемь часов вечера дня выборов закон об особенностях местного самоуправления, так называемый "особый статус" вступает в силу на временной основе, которая переходит на постоянную после того, как законность выборов подтвердят ЦИК и ОБСЕ", - отметил он.

В то же время Ермак напомнил, что в соответствии с "Минском", парламент должен принять закон об амнистии. "И если мы, как я надеюсь, будем двигаться по пути выполнения Минских договоренностей, то будем готовить этот законопроект. Будет открытая дискуссия с обществом, а затем и в парламенте", - сказал Ермак.

Напомним, результаты опроса Центра Разумкова, проведенного 4-9 октября в этом году, свидетельствуют, что 59% украинцев против амнистии всем тем, кто принимал участие в боевых действиях на Донбассе (поддерживают эту идею 18%).