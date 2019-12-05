Посольство України вимагає виправити сюжет з Кримом на угорському ТБ

Посольство України в Угорщинi звернулося до центрального угорського телеканалу М1 з вимогою виправити напис у відеосюжеті, в якому Крим позначено територією Росії.

Про це йдеться у повідомленні посольства у Facebook, передає "Європейська правда".

"У зв'язку з появою на центральному угорському телеканалі М1 відеосюжету, в якому Крим позначено територією РФ, посольство звернулося до телеканалу та до Міністерства зовнішньої економіки й закордонних справ Угорщини з вимогою щодо виправлення напису. Ми щиро сподіваємося, що зазначений випадок є прикрим непорозумінням, а не свідомою дією, враховуючи постійну і чітку підтримку Угорщиною територіальної цілісності України", - сказано в повідомленні.

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Дипломати додали, що очікують на виправлення напису на відео, яке можна і зараз знайти в інтернеті, відповідно до міжнародного права та офіційної позиції Угорщини.

"Ми не можемо залишати такі помилки без реагування. Розраховуємо, що надалі подібні випадки не повторюватимуться", - сказано в заяві.