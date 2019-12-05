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Посольство Украины требует исправить сюжет с Крымом на венгерском ТВ

Четверг, 5 декабря 2019, 18:54

Посольство Украины в Венгрии обратилось к центральному венгерскому телеканалу М1 с требованием исправить надпись в видеосюжете, в котором Крым обозначен территорией России.

Об этом говорится в сообщении посольства в Facebook, передает "Европейская правда".

"В связи с появлением на центральном венгерском телеканале М1 видеосюжета, в котором Крым обозначен территорией РФ, посольство обратилось к телеканалу и в Министерство внешней экономики и иностранных дел Венгрии с требованием об исправлении надписи. Мы искренне надеемся, что указанный случай является досадным недоразумением, а не сознательным действием, учитывая постоянную и четкую поддержку Венгрией территориальной целостности Украины", - сказано в сообщении.

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Дипломаты добавили, что ожидают исправления надписи на видео, которое можно и сейчас найти в интернете, в соответствии с международным правом и официальной позиции Венгрии.

"Мы не можем оставлять такие ошибки без реагирования. Рассчитываем, что в дальнейшем подобные случаи не будут повторяться", - отмечается в заявлении.

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Венгрия
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