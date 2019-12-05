Угорці в ОБСЄ поставили свої претензії до України в один ряд з анексією Криму

Заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр назвав "системне залякування етнічних меншин в Україні" серед відкритих конфліктів, з якими має справу ОБСЄ.

Про це він сказав на засіданні міністерської ради ОБСЄ у Братиславі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Є відкриті конфлікти: порушення територіальної цілісності України, порушення територіальної цілісності Грузії, порушення прав людини в різних країнах, такі як системне залякування представників етнічних меншин в Україні", - заявив Левенте Мадяр.

"ОБСЄ має працювати над вирішенням цих проблем якомога ефективніше", - додав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що останнім часом Київ шляхом використання спецслужб посилив тиск на українців угорського походження.

У понеділок МЗС України публічно оголосило про виклик посла Угорщини Іштвана Ійдярто. Зокрема, обурення Києва викликала його фраза, що "українську мову важко вчити".