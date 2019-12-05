Во Франции полиция пустила слезоточивый газ против демонстрантов, 60 задержанных

Полиция применила слезоточивый газ против митингующих в центре Парижа во время одной из крупнейших забастовок во Франции в течение десятилетий, направленной на то, чтобы заставить президента Эммануэля Макрона отменить запланированную пенсионную реформу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Профсоюзы достигли своей первоначальной цели в четверг, когда работники транспортных предприятий, школ и больниц по всей Франции присоединились к забастовке. Акции протеста проводят также полицейские и сотрудники судов.

Некоторые из основных туристических достопримечательностей Парижа были вынуждены закрыться из-за нехватки персонала.

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Во второй половине дня 5 декабря десятки тысяч членов профсоюзов прошли через центр столицы.

Беспорядки вспыхнули вне главной акции протеста, когда люди в масках и одеты в черном разнесли автобусную остановку у Place de la Republique, сорвали уличную мебель, разбили витрины магазинов и бросили фейерверки в полицию.

Спецназ отреагировал на обстрел слезоточивым газом. Рядом полиция использовала дубинки, чтобы защититься от протестующих в черном, которые бросились на них. Прокуроры заявили, что всего было задержано 57 человек.

Работники железной дороги проголосовали за продолжение забастовки до пятницы, тогда как профсоюзы парижского оператора автобусов и метро RATP заявили, что их акция продлится до понедельника.