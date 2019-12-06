Немецкий бизнес предостерегает от санкций в отношении РФ в связи с убийством в Берлине

Представители немецкого бизнеса надеются, что против России не будут введены новые санкции в связи с убийством бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе этого года.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW, об этом заявил председатель российско-немецкой внешнеторговой палаты (AHK) Маттиас Шепп накануне встречи президента России Владимира Путина с предпринимателями из Германии, которая должна состояться в Сочи 6 декабря.

4 декабря Германия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата, объяснив это тем, что Москва недостаточно активно сотрудничает с Берлином в расследовании громкого убийства, в котором может быть замешана российская власть.

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Маттиас Шепп в интервью немецкому информагентству dpa предостерег от поспешных выводов относительно берлинского убийства и отметил, что встреча в Сочи показывает, что "даже в политически сложные времена контакты с немецкими предприятиями играют для Путина важную роль".

"Даже в самое тяжелое время холодной войны немецкая экономика служила стабилизирующим фактором в отношениях между Германией и Россией. Введение новых санкций не поможет снять глубокую напряженность и уладить конфронтацию", - подчеркнул Шепп.

По словам Шеппа, ни с какими другими иностранными предпринимателями Путин не встречается так часто и в таком эксклюзивном формате, как с немецкими.