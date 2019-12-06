Страйк у Франції: перебої з транспортом, у Парижі затори на 350 км

У Франції другий день тривають протести проти пенсійної реформи, через що порушена робота громадського транспорту.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro.

У Парижі та передмістях у п’ятницю вранці зафіксовано 347 кілометрів пробок, що набагато вище середнього показника.

Паризьке метро відновило робота лише частково, приміські потяги на лінії Версаль-Париж досі не ходять, також закриті більшість причалів на набережній річки Сена.

Напередодні у Франції понад 800 тисяч осіб взяли участь у протестних маніфестаціях проти запланованої пенсійної реформи президента Еммануеля Макрона.

Сотні тисяч людей вийшли на вулиці у 50 містах країни, в тому числі на головну маніфестацію в Парижі, де закрилися основні музеї і Ейфелева вежа. Демонстрації відбулися у день загальнонаціонального страйку проти пенсійної реформи.