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Забастовка во Франции: перебои с транспортом, в Париже пробки на 350 км

Пятница, 6 декабря 2019, 10:33

Во Франции второй день продолжаются протесты против пенсионной реформы, из-за чего нарушена работа общественного транспорта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

В Париже и пригородах в пятницу утром зафиксировано 347 километров пробок, что намного выше среднего показателя.

Парижское метро возобновило работу лишь частично, пригородные поезда на линии Версаль-Париж до сих пор не ходят, также закрыты большинство причалов на набережной реки Сена.

Накануне во Франции более 800 тысяч человек приняли участие в протестных манифестациях против запланированной пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона.

Сотни тысяч людей вышли на улицы в 50 городах страны, в том числе на главную манифестацию в Париже, где закрылись основные музеи и Эйфелева башня. Демонстрации состоялись в день общенациональной забастовки против пенсионной реформы.

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