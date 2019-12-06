У Європі за 5 років удвічі побільшало броварень
Минулого 2018 року кількість броварень у Європі склала понад 10 тисяч.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.
За даними європейської неприбуткової асоціації Brewers of Europe, це вдвічі більше, ніж п'ять років тому.
Стрімке зростання майже повністю обумовлено "вибухом" мікроброварень, в основному їх відкривали у Великій Британії і Франції.
Попри загальне зниження споживання алкоголю, споживання пива в Європі зросло — почасти через зростаючу популярність безалкогольного пива та пива з низьким вмістом алкоголю.
Нагадаємо, торік у Німеччині зафіксували найбільшу кількість броварень за останні майже два десятки років. А цього року в Німеччині вирішили почати вказувати на пляшках інформацію про кількість калорій, що містяться в напої.