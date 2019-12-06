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У Європі за 5 років удвічі побільшало броварень

П'ятниця, 6 грудня 2019, 12:39

Минулого 2018 року кількість броварень у Європі склала понад 10 тисяч.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.

За даними європейської неприбуткової асоціації Brewers of Europe, це вдвічі більше, ніж п'ять років тому.

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Стрімке зростання майже повністю обумовлено "вибухом" мікроброварень, в основному їх відкривали у Великій Британії і Франції.

Попри загальне зниження споживання алкоголю, споживання пива в Європі зросло — почасти через зростаючу популярність безалкогольного пива та пива з низьким вмістом алкоголю.

Нагадаємо, торік у Німеччині зафіксували найбільшу кількість броварень за останні майже два десятки років. А цього року в Німеччині вирішили почати вказувати на пляшках інформацію про кількість калорій, що містяться в напої.

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