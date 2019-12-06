В Европе за 5 лет стало вдвое больше пивоварен

В прошлом 2018 году количество пивоварен в Европе составило более 10 тысяч.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.

По данным европейской неприбыльной ассоциации Brewers of Europe, это вдвое больше, чем пять лет назад.

Стремительный рост практически полностью обусловлен бумом микропивоварен, в основном их открывали в Великобритании и Франции.

Несмотря на общее снижение потребления алкоголя, потребление пива в Европе возросло - отчасти из-за растущей популярности безалкогольного пива и пива с низким содержанием алкоголя.

Напомним, в прошлом году в Германии зафиксировали наибольшее число пивоварен за последние почти два десятка лет. А в этом году в Германии решили начать указывать на бутылках информацию о количестве калорий, содержащихся в напитке.