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В Европе за 5 лет стало вдвое больше пивоварен

Пятница, 6 декабря 2019, 12:39

В прошлом 2018 году количество пивоварен в Европе составило более 10 тысяч.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.

По данным европейской неприбыльной ассоциации Brewers of Europe, это вдвое больше, чем пять лет назад.

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Стремительный рост практически полностью обусловлен бумом микропивоварен, в основном их открывали в Великобритании и Франции.

Несмотря на общее снижение потребления алкоголя, потребление пива в Европе возросло - отчасти из-за растущей популярности безалкогольного пива и пива с низким содержанием алкоголя.

Напомним, в прошлом году в Германии зафиксировали наибольшее число пивоварен за последние почти два десятка лет. А в этом году в Германии решили начать указывать на бутылках информацию о количестве калорий, содержащихся в напитке.

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