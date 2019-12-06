Вибори у Британії: консерватори випереджають лейбористів на 12%

Британська Консервативна партія випереджає опозиційну Лейбористську партію на 12% за шість днів до парламентських виборів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати опитування Ipsos MORI для газети Evening Standard.

Консерватори мають підтримку 44 відсотків респондентів (як і два тижні тому), а підтримка лейбористів зросла на чотири пункти до 32 відсотків. У випадку такого результату на виборах партія Бориса Джонсона матиме більшість у парламенті.

На третьому місці йдуть Ліберальні демократи із 13%, які втратили ще три пункти рейтингу. Шотландська національна партія має 5% підтримки, "Зелені" - 3%, а партія "Brexit" - 2%.

Раніше прогнозувалося, що Консервативна партія може отримати 359 місць з 650, в порівнянні з 317 на загальних виборах 2017 року, що стане найкращим результатом для партії після перемоги Маргарет Тетчер в 1987 році.