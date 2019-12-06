Выборы в Британии: консерваторы опережают лейбористов на 12%

Британская Консервативная партия опережает оппозиционную Лейбористскую партию на 12% за шесть дней до парламентских выборов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса Ipsos MORI для газеты Evening Standard.

Консерваторов поддерживают 44% респондентов (как и две недели назад), а поддержка лейбористов выросла на четыре пункта, до 32%. В случае такого результата на выборах партия Бориса Джонсона будет иметь большинство в парламенте.

На третьем месте идут Либеральные демократы с 13%, которые потеряли еще три пункта рейтинга. Шотландская национальная партия 5% поддержки, "Зеленые" - 3%, а партия "Brexit" - 2%.

Ранее прогнозировалось, что Консервативная партия может получить 359 мест из 650, по сравнению с 317 на всеобщих выборах 2017 года, что станет лучшим результатом для партии после победы Маргарет Тэтчер в 1987 году.