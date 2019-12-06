Сальвіні заявив, що бойкотуватиме Nutella, тому що вона недостатньо італійська

Лідер італійської правої партії "Ліга" і колишній глава МВС Маттео Сальвіні заявив, що бойкотуватиме горіхову пасту Nutella, оскільки її інгредієнти не є на 100 відсотків італійськими.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DPA.

"Я змінився, бо виявив, що Nutella використовує турецький фундук, і я вважаю за краще допомагати компаніям, які використовують італійські продукти", - сказав Сальвіні на мітингу в четвер увечері.

"Я вважаю за краще їсти італійське і допомогти італійським фермерам", - додав він.

Сальвіні любить оприлюднювати свої харчові звички у соціальних мережах, Nutella часто фігурувала серед фотографій на його сторінках у Twitter та Facebook.

Виробник Nutella Ferrero - найбільший у світі покупець фундука. Виробництво лісового горіха в Італії не може повністю забезпечити потреби компанії.

Так само італійські виробники макаронних виробів не всі використовують італійську пшеницю, оскільки Італія не вирощує її достатньо.

Партія "Ліга", яка використовує девіз "Італійці перші", лідирує в опитуваннях громадської думки і має підтримку 32% виборців.