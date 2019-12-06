Сальвини заявил, что будет бойкотировать Nutella, потому что она недостаточно итальянская

Лидер итальянской правой партии "Лига" и бывший глава МВД Маттео Сальвини заявил, что будет бойкотировать ореховую пасту Nutella, поскольку ее ингредиенты не являются на 100 процентов итальянскими.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

"Я изменился, потому что обнаружил, что Nutella использует турецкий фундук, а я предпочитаю помогать компаниям, которые используют итальянские продукты", - сказал Сальвини на митинге в четверг вечером.

"Я предпочитаю есть итальянское и помогать итальянским фермерам", - добавил он.

Сальвини любит обнародовать свои пищевые привычки в социальных сетях, Nutella часто фигурировала среди фотографий на его страницах в Twitter и Facebook.

Производитель Nutella Ferrero - крупнейший в мире покупатель фундука. Производство лесного ореха в Италии не может полностью обеспечить потребности компании.

Так же и не все итальянские производители макаронных изделий используют итальянскую пшеницу, поскольку Италия не выращивает ее в достаточном объеме.

Партия "Лига", которая использует девиз "Итальянцы первые", лидирует в опросах общественного мнения и имеет поддержку 32% избирателей.