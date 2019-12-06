Евросоюз выразил поддержку "нормандскому формату" перед Парижем

В Европейской комиссии выразили поддержку "нормандскому формату" и Минским соглашениям накануне встречи лидеров Украины, России, Германии и Франции в Париже.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом на брифинге в Брюсселе в среду заявил представитель по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано.

"Вы знаете, что ЕС не является частью "нормандского формата". Единственная вещь, которую я могу сказать: мы решительно поддерживаем этот формат, и мы решительно поддерживаем имплементацию Минских соглашений", - сказал он.

"Мы призываем все стороны выполнить все обязательства, которые обеспечат их реализацию, потому что в конце концов - это все о людях в Украине", - добавил представитель Еврокомиссии.

Напомним, встреча лидеров стран "нормандской четверки" начнется в Париже 9 декабря в 16 часов по местному времени (17:00 по Киеву).

Сегодня в немецком правительстве сообщили, что АнгелМеркель перед началом саммита планирует провести двусторонние встречи с президентами Украины и России.

Помощник президента Украины Андрей Ермак накануне в Лондоне заявил, что важнейшим этапом выполнения Минских договоренностей будет проведение местных выборов на территориях, которые сегодня не подконтрольны Украины.

Читайте также: "Выборы, Конституция и "представители Донбасса": на что согласится Зеленский на саммите в Париже"