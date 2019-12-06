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Італія підтримає продовження антиросійських санкцій ЄС - міністр

П'ятниця, 6 грудня 2019, 16:51

Італія підтримає продовження антиросійських санкцій ЄС ще на пів року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо на спільній з головою МЗС РФ Сергеєм Лавровим на пресконференції в Римі.

"Ми обговорили також тему, що стосується санкцій. В понеділок і найближчими днями будуть важливі зустрічі Ради ЄС з міжнародних справ, на яких буде обговорюватися продовження санкцій щодо Росії з боку Євросоюзу", - сказав очільник МЗС Італії.

Ді Майо додав, що "повідомив міністру, що Італія долучилася, звичайно, до європейських рішень, але хотіла б, проте, свою позицію висловити - і з політичної точки зору, і також з економічної точки зору".

"Санкції і контрсанкції, яким чином вони відображаються на нашій країні, на нашій економіці. З іншого боку, підкреслюю все ж важливість мінських угод для того, щоб розморозити цю ситуацію", - зазначив міністр.

Ді Майо каже, що пояснив Лаврову "необхідність того, щоб була знята одна санкція, яка, на мій погляд, не входить в ті параметри, які були створені стосовно деякої європейської продукції".

"Я маю на увазі пармезан, наш чудовий продукт", - додав керівник італійського зовнішньополітичного відомства.

Як очікується, європейські лідери на саміті в Брюсселі в грудні дадуть згоду на продовження економічних санкцій проти Росії ще на пів року.

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Італія Росія
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