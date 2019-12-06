Италия поддержит продление антироссийских санкций ЕС - министр

Италия поддержит продление антироссийских санкций ЕС еще на полгода.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на совместной с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на пресс-конференции в Риме.

"Мы обсудили тему, касающуюся санкций. В понедельник и в ближайшие дни будут важные встречи Совета ЕС по международным делам, на которых будет обсуждаться продлении санкций в отношении России со стороны Евросоюза", - сказал глава МИД Италии.

Ди Майо добавил, что "сообщил министру, что Италия присоединилась, конечно, в европейских решений, но хотела бы, однако, свою позицию выразить - и с политической точки зрения, и также с экономической точки зрения".

"Санкции и контрсанкции, каким образом они отражаются на нашей стране, нашей экономике. С другой стороны, подчеркиваю все же важность минских соглашений для того, чтобы разморозить эту ситуацию", - отметил министр.

Ди Майо говорит, что объяснил Лаврову "необходимость того, чтобы была снята одна санкция, которая, на мой взгляд, не входит в те параметры, которые были приняты в отношении некоторой европейской продукции".

"Я имею в виду пармезан, наш замечательный продукт", - добавил руководитель итальянского внешнеполитического ведомства.

Как ожидается, европейские лидеры на саммите в Брюсселе в декабре дадут согласие на продление экономических санкций против России еще на полгода.