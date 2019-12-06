Для угорських шкіл на Закарпатті підготують вчителів української - міністр

Міністр освіти і науки Ганна Новосад після зустрічі з угорцями Закарпаття в Ужгороді заявила, що найближчими роками уряд інвестуватиме в підготовку вчителів української мови угорських шкіл, вони пройдуть системне підвищення кваліфікації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Новосад наголосила, що влада інвестуватиме у підручники, які мають бути адаптовані для вивчення української мови в угорських школах.

"Ми знаємо, що уже кілька років тривають суперечки навколо Закону "Про освіту". Сьогодні на зустрічі в Ужгороді ми донесли до представників громади позицію нашого уряду в цьому питанні. Вона полягає у тому, що ми продовжимо впровадження Закону "Про освіту" 2017 року, виконуючи усі рекомендації, які нам дала Венеційська комісія, та спираючись на рішення Конституційного Суду, який визнав закон конституційним", - заявила Новосад.

За її словами, що на цій зустрічі було важливо донести до представників угорської громади дві речі.

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"Перша — аби кожна дитина, незалежно від місця проживання, мала доступ до якісної освіти і володіла українською мовою, і ми як держава повинні це забезпечити. Друге — у липні Конституційний Суд дуже чітко сказав, що Закон "Про освіту" є конституційним, і тому повертатися до розмов, що у ньому є якісь обмеження для представників нацменшин в Україні, ми не будемо", - сказала вона.

Новосад зазначила, що наразі уряд продовжує імплементаційний період цього закону до 2023 року, а з 23-го року діти в державних школах з угорською мовою викладання будуть вивчати українську мову у збільшеному об'ємі. При цьому їхнє право на навчання рідною мовою зберігається.

Нагадаємо, в Україні 28 вересня 2017 року набув чинності закон "Про освіту", який, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є українська, але відповідно до освітньої програми одна або декілька дисциплін можуть викладатися двома або більше мовами.

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Угорщина вже два роки блокує засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів і президентів. Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна не блокуватиме засідання тільки після внесення поправок до законів про мову та освіту.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко вважає, що найближчим часом Угорщина має зняти вето з проведення Комісії Україна-НАТО на політичному рівні.

На думку МЗС, це має статися після ухвалення Україною закону "Про середню освіту", який виведе угорські приватні школи з-під вимог так званої "мовної статті" закону "Про освіту".