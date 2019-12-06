Для венгерских школ на Закарпатье подготовят учителей украинского – министр

Министр образования и науки Анна Новосад после встречи с венграми Закарпатья в Ужгороде заявила, что в ближайшие годы правительство будет инвестировать в подготовку учителей украинского языка для венгерских школ, они пройдут системное повышение квалификации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укрінформ".

Новосад отметила, что власть будет инвестировать в учебники, которые должны быть адаптированы для изучения украинского языка в венгерских школах.

"Мы знаем, что уже несколько лет продолжаются споры вокруг Закона "Об образовании". Сегодня на встрече в Ужгороде мы донесли до представителей общины позицию нашего правительства по этому вопросу. Она заключается в том, что мы продолжим внедрение Закона "Об образовании" 2017 года, выполняя все рекомендации, которые нам дала Венецианская комиссия и опираясь на решение Конституционного суда, который признал закон конституционным", - заявила Новосад.

По ее словам, что на этой встрече было важно донести до представителей венгерской общины две вещи.

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"Первая - чтобы каждый ребенок, независимо от места проживания, имел доступ к качественному образованию и владел украинским языком, и мы как государство должны это обеспечить. Второе - в июле Конституционный Суд очень четко сказал, что Закон "Об образовании" является конституционным, и поэтому возвращаться к разговорам, что в нем есть какие-то ограничения для представителей нацменьшинств в Украине, мы не будем", - сказала она.

Новосад отметила, что сейчас правительство продолжает имплементационный период этого закона до 2023 года, а с 2023-го дети в государственных школах с венгерским языком преподавания будут изучать украинский язык в увеличенном объеме. При этом их право на обучение на родном языке сохраняется.

Напомним, в Украине 28 сентября 2017 года вступил в силу закон "Об образовании", который, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский, но в соответствии с образовательной программы одна или несколько дисциплин могут преподаваться на двух или более языках.

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Венгрия уже два года блокирует заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров и президентов. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не будет блокировать заседание только после внесения поправок в законы о языке и образование.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что в ближайшее время Венгрия должна снять вето на проведение Комиссии Украина-НАТО на политическом уровне.

По мнению МИД, это должно произойти после принятия Украиной закона "О среднем образовании", который выведет венгерские частные школы из-под требований так называемой "языковой статьи" закона "Об образовании".