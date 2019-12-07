Вибух у багатоповерхівці в Словаччині: 7 загиблих, 1 зниклий безвісти

Кількість загиблих в результаті вибуху газу в багатоквартирному будинку на сході Словаччини зросла до семи, заявили представники місцевої влади в суботу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Пожежні і міська рада міста Пряшів повідомили, що одна людина досі вважається зниклою безвісти.

Вибух стався нагорі 12-поверхового будинку в п'ятницю. За словами пожежників, вся верхня половина будівлі згоріла, три верхніх поверхи були зруйновані.

Рятувальники повідомили, що близько 40 осіб отримали поранення. Люди в сусідніх будинках повинні були бути евакуйовані.

Понад 100 пожежників приборкували вогонь - в суботу вранці його остаточно загасили.

Прем'єр-міністр Петер Пеллегріні, який відвідав місце події в п'ятницю ввечері, заявив, що будівлю ймовірно доведеться знести.