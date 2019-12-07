Взрыв в многоэтажке в Словакии: 7 погибших, 1 пропавший без вести

Количество погибших в результате взрыва газа в многоквартирном доме на востоке Словакии возросло до семи, заявили представители местной власти в субботу.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на агентство АР.

Пожарные и городской совет города Прешов сообщили, что один человек до сих пор считается пропавшим без вести.

Взрыв произошел наверху 12-этажного дома в пятницу. По словам пожарных, вся верхняя половина здания сгорела, три верхних этажа были разрушены.

Спасатели сообщили, что около 40 человек получили ранения. Люди в соседних домах должны были быть эвакуированы.

Более 100 пожарных тушили огонь - в субботу утром его окончательно потушили.

Премьер-министр Петер Пеллегрини, который посетил место происшествия в пятницу вечером, заявил, что здание вероятно придется снести.