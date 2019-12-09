Уряд Фінляндії очолить наймолодша у світі прем’єрка

Уряд Фінляндії, найімовірніше, очолить 34-річна Санна Марін, яка до цього очолювала Міністерство транспорту та зв’язку.

Марін обрали за результатами голосування ради уповноважених керівної Соціал-демократичної партії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle

Марін підтримали 32 партійці, на пост прем’єра також претендував очільник парламентської фракції СДП Антті Ліндтман.

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Уперше Фінляндією буде керувати "жіноча п’ятірка" - лідери всіх інших партій, що належать до коаліції, також жінки.

Ймовірно, парламент проголосує за кандидатуру Марін у вівторок, а потім президент призначить новий уряд.

Колишній прем'єр Антті Ріннe 3 грудня подав у відставку після того, як партія "Центр" заявила, що втратила довіру до нього після низки потужних страйків у країні.