Уряд Фінляндії очолить наймолодша у світі прем’єрка
Уряд Фінляндії, найімовірніше, очолить 34-річна Санна Марін, яка до цього очолювала Міністерство транспорту та зв’язку.
Марін обрали за результатами голосування ради уповноважених керівної Соціал-демократичної партії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle
Марін підтримали 32 партійці, на пост прем’єра також претендував очільник парламентської фракції СДП Антті Ліндтман.
Уперше Фінляндією буде керувати "жіноча п’ятірка" - лідери всіх інших партій, що належать до коаліції, також жінки.
Ймовірно, парламент проголосує за кандидатуру Марін у вівторок, а потім президент призначить новий уряд.
Колишній прем'єр Антті Ріннe 3 грудня подав у відставку після того, як партія "Центр" заявила, що втратила довіру до нього після низки потужних страйків у країні.