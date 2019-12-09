Правительство Финляндии возглавит самая молодая премьер в мире

Правительство Финляндии, скорее всего, возглавит 34-летняя Санна Марин, которая до этого возглавляла Министерство транспорта и связи.

Марин выбрали по результатам голосования совета уполномоченных руководящей Социал-демократической партии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle

Марин поддержали 32 члена партии, на пост премьера также претендовал глава парламентской фракции СДП Антти Линдтман.

Впервые Финляндией будет управлять "женская пятерка" - лидеры всех входящих в коалицию партий также женщины.

Вероятно, парламент проголосует за кандидатуру Марин во вторник, а затем президент назначит новое правительство.

Бывший премьер Антти Риннe 3 декабря подал в отставку после того, как партия "Центр" заявила, что потеряла доверие к нему после ряда мощных забастовок в стране.