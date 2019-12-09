Усі діти Брюсселя мають бути тримовними у 18 - міністр

У понеділок в регіональному парламенті Брюсселя представлять план, що має на меті забезпечити, щоб кожен, хто закінчує школу в Брюсселі у 18 років, розмовляв французькою, нідерландською та англійською мовами.

Автором ініціативи є міністр з питань сприяння багатомовності Свен Гатц, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.

"Брюссельський уряд зробив багатомовність пріоритетним завданням задля кращого функціонування космополітичного міста, стимулювання соціальної згуртованості між його громадянами та кращої підготовки їх до ринку праці", - зазначив Гатц.

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Як відомо, у Бельгії немає загальнонаціональних партій, на виборах в нижню палату парламенту Фландрія (північ) голосує за свої нідерландськомовні партії, Валлонія (південь) - за свої, франкомовні.

Місця в парламенті між переможцями розподіляються за квотним принципом - зі 150 місць в Палаті представників 87 відходять фламандцям, 67 - Валлонії.

Столичний регіон Брюсселя офіційно є двомовним (французька та нідерландська), хоча французька мова є домінантною.