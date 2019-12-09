Все дети Брюсселя должны быть трехъязычными к 18 годам – министр

В понедельник в региональном парламенте Брюсселя представят план, цель которого заключается в том, чтобы каждый, кто оканчивает школу в Брюсселе в 18 лет, говорил на французском, нидерландском и английском языках.

Автором инициативы является министр по вопросам содействия многоязычию Свен Гатц, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.

"Брюссельское правительство сделало многоязычие приоритетной задачей для лучшего функционирования космополитичного города, стимулирования социальной сплоченности между его гражданами и лучшей подготовки их к рынку труда", - отметил Гатц.

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Как известно, в Бельгии нет общенациональной партий, на выборах в нижнюю палату парламента Фландрия (север) голосует за свои нидерландскоязычные партии, Валлония (юг) - за свои, франкоязычные.

Места в парламенте между победителями распределяются по квотному принципу - из 150 мест в Палате представителей 87 отходят фламандцам, 67 - Валлонии.

Столичный регион Брюссель официально является двуязычным (французский и нидерландский), хотя французский язык является доминирующим.