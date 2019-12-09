Активістки Femen у Парижі намагалися прорватися на "нормандську зустріч"

Представниця руху Femen намагалися прорватися до Єлисейського палацу, де сьогодні відбудеться саміт "нормандської четвірки".

Про це повідомляє з Парижа кореспондент "Європейської правди".

В понеділок на вхід до території палацу, де відбувається пропуск акредитованих журналістів, прийшли представниці руху. На той час сюди пропускали людей без пред’явлення документів.

Дві дівчині роздягнулися і з криками "Stop Putin's wars" перестрибнули через огорожу, але були швидко затримані жандармами. На активістках також були намальовані прапори України, Грузії та Сирії.

Після інциденту пропуск до вулиці біля палацу обмежили лише для журналістів.

Brisk start for the Ukraine - Russia summit with some topless protestors outside the Elysee. pic.twitter.com/xyh98WBphI — Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) December 9, 2019

Як стало відомо "Європейській правді" з джерел, поінформованих про графік президентів, "нормандським переговорам" передуватиме низка двосторонніх зустрічей, зокрема Володимир Зеленський говоритиме тет-а-тет із Еммануелем Макроном і Ангелою Меркель.

У той самий час заплановані також двосторонні переговори Путіна з канцлером Німеччини і президентом Франції тощо. Після завершення всіх цих двосторонніх переговорів лідери підуть на спільну зустріч "нормандської четвірки".

Однак вже після зустрічі "четвірки" та після спільної пресконференції Меркель, Макрона, Зеленського та Путіна мають відбутися окремі переговори президентів України та Росії.

Те, що ця зустріч не буде поєднана із чотиристороннім нормандським форматом, дозволяє припустити, що буде йтися про питання, не пов’язані із виконанням Мінських домовленостей. Раніше публічно називали одне таке питання – газові переговори. Українська сторона неодноразово визнавала, що у разі ініціативи з боку РФ буде готова обговорити газове питання на зустрічі в Парижі.

Як повідомлялося, раніше в офісі президента виклали детальний опис позиції України щодо врегулювання на Донбасі. Читайте про нього у публікації "Вибори, Конституція та "представники Донбасу": на що погодиться Зеленський на саміті в Парижі".