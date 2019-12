Активістки Femen у Парижі намагалися прорватися на "нормандську зустріч"

Представниця руху Femen намагалися прорватися до Єлисейського палацу, де сьогодні відбудеться саміт "нормандської четвірки".

Про це повідомляє з Парижа кореспондент "Європейської правди".

В понеділок на вхід до території палацу, де відбувається пропуск акредитованих журналістів, прийшли представниці руху. На той час сюди пропускали людей без пред’явлення документів.

Дві дівчині роздягнулися і з криками "Stop Putin's wars" перестрибнули через огорожу, але були швидко затримані жандармами. На активістках також були намальовані прапори України, Грузії та Сирії.

Після інциденту пропуск до вулиці біля палацу обмежили лише для журналістів.

Brisk start for the Ukraine - Russia summit with some topless protestors outside the Elysee. pic.twitter.com/xyh98WBphI