Активистки Femen в Париже пытались прорваться на "нормандскую встреча"

Представительница движения Femen пытались прорваться в Елисейский дворец, где сегодня состоится саммит "нормандской четверки".

Об этом сообщает из Парижа корреспондент "Европейской правды".

В понедельник на вход на территорию дворца, где происходит пропуск аккредитованных журналистов, пришли представительницы движения. В то время сюда пропускали людей без предъявления документов.

Две девушке разделись и с криками "Stop Putin's wars" перепрыгнули через забор, но были быстро задержаны жандармами. На активистку также были нарисованы флаги Украины, Грузии и Сирии.

После инцидента пропуск к улице возле дворца ограничили только для журналистов.

Brisk start for the Ukraine - Russia summit with some topless protestors outside the Elysee. pic.twitter.com/xyh98WBphI — Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) December 9, 2019

Как стало известно "Европейской правде" из источников, информированных о графике президентов, "нормандским переговорам" будет предшествовать ряд двусторонних встреч, в частности Владимир Зеленский поговорит тет-а-тет с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель.

В то же время запланированы также двусторонние переговоры Путина с канцлером Германии и президентом Франции и др. После завершения всех этих двусторонних переговоров лидеры пойдут на совместную встречу "нормандской четверки".

Однако уже после встречи "четверки" и после совместной пресс-конференции Меркель, Макрона, Зеленского и Путина должны состояться отдельные переговоры президентов Украины и России.

Как сообщалось, ранее в офисе президента изложили детальное описание позиции Украины по урегулированию на Донбассе. Читайте о нем в публикации "Выборы, Конституция и "представители Донбасса": на что согласится Зеленский на саммите в Париже".