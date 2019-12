Активистки Femen в Париже пытались прорваться на "нормандскую встреча"

Представительница движения Femen пытались прорваться в Елисейский дворец, где сегодня состоится саммит "нормандской четверки".

Об этом сообщает из Парижа корреспондент "Европейской правды".

В понедельник на вход на территорию дворца, где происходит пропуск аккредитованных журналистов, пришли представительницы движения. В то время сюда пропускали людей без предъявления документов.

Две девушке разделись и с криками "Stop Putin's wars" перепрыгнули через забор, но были быстро задержаны жандармами. На активистку также были нарисованы флаги Украины, Грузии и Сирии.

После инцидента пропуск к улице возле дворца ограничили только для журналистов.

Brisk start for the Ukraine - Russia summit with some topless protestors outside the Elysee. pic.twitter.com/xyh98WBphI