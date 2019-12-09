Зеленский завершил первую встречу в рамках "нормандского саммита" в Париже

В Елисейском дворце завершилась встреча президента Владимира Зеленского с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Их переговоры были первой двусторонней встречей, проходившей в рамках "нормандского саммита".

В пресс-службе президента Украины отметили, что встреча проходила в рамках "наработки видения завершения войны на Донбассе". В то же время ни о каких договоренностях у Зеленского не сообщили, заявив лишь, что Макрон "ознакомил Владимира Зеленского со сценарием и форматом проведения переговоров".

Как известно, также запланированы двусторонние встречи Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным, а также встреча четырех лидеров.

Источники "Европейской правды" говорят, что после всех этих встреч лидеры планируют провести также совместный ужин, и только после нее выйдут на пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, что в Париже Зеленский и Путин, скорее всего, будут говорить также о газе.