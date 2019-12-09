ЕС запускает работу над глобальным санкционным режимом, эквивалентом "закона Магнитского"

Совет ЕС согласился запустить подготовительную работу над глобальным санкционным режимом, который должен стать эквивалентом "закона Магнитского" в США.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель после заседании Совета ЕС по иностранным делам, сообщает "Европейская правда".

"По просьбе нескольких государств-членов мы согласились запустить подготовительную работу над глобальным санкционным режимом, который должен стать ответом на серьезные нарушения прав человека и будет ЕС-овским эквивалентом так называемого "закона Магнитского" в США" - сказал он.

По словам Борреля, Европейская служба внешнего действия подготовит документы с целью разработки эквивалента этого закона.

"Это станет весомым шагом в том, что подтвердить лидерство ЕС в глобальных процессах по правам человека" заявил Боррель.

Напомним, в марте этого года члены Европарламента поддержали резолюцию, призывающую к введению новых санкций для наказания государственных и негосударственных субъектов, ответственных за грубые нарушения прав человека.

Новый режим санкций укрепил бы роль ЕС как глобального игрока в отношении прав человека и должен символически носить имя Сергея Магнитского, заявили депутаты.

Санкции против фигурантов так называемого "списка Магнитского" уже одобрили Латвия, Литва, Эстония, Канада, Великобритания и США.

"Закон Магнитского" получил свое название по имени погибшего в 2009 году в российской тюрьме юриста, который раскрыл финансовые махинации российских должностных лиц и граждан, в результате которых было присвоено 260 млн долларов из денег налогоплательщиков. Магнитский был задержан, провел 358 дней в заключении и был подвергнут пыткам, а затем умер в тюрьме.