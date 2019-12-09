Нормандські переговори закінчилися: внесли зміни до спільного рішення (оновлено)

Переговори "нормандської четвірки", які тривали понад дві години, завершилися.

Про це розповіли журналістам у Парижі представники французької сторони, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Як повідомив перед тим заступник голови офісу президента (ОПУ) Кирило Тимошенко, лідери "четвірки" домовилися про певні зміни тексту спільного рішення, проєкт якого був підготовлений раніше. "Лідери проходять по спільному комюніке, пункт за пунктом", - пояснював він.

Тимошенко тоді говорив, що не очікує на швидке закінчення зустрічі "четвірки". "Я думаю, ще декілька годин буде тривати. І лише коли буде фінальний проєкт комюніке, чотири лідери вийдуть до преси", - зауважив він. Водночас, невдовзі після того французька сторона повідомила, що чотиристороння зустріч завершилася.

Ближчим часом очікується початок переговорів Зеленського та Путіна.

"Європейська правда" писала про початковий проєкт спільного рішення "Нормандії" - його зміст переказав глава МЗС (детальніше – у новині "Пристайко розповів, що домовилися записати у рішенні нормандського саміту"). Тоді міністр припускав, що документ може змінитися.

Представник ОПУ заявив, що від України у перемовинах у якості радників беруть участь міністр закордонних справ Вадим Пристайко, помічник президента Андрій Єрмак, радник президента Руслан Демченко та начальник генштабу Руслан Хомчак.