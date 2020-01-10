Більшість чехів не хоче референдуму про вихід з ЄС: молодь хоче залишитися

Більшість людей у Чехії не хоче референдуму щодо виходу країни з ЄС, показало опитування CVVM.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Idnes.

Більшість респондентів опитування очікують, що наслідки Brexit будуть несприятливими для всіх, тобто для Великої Британії, ЄС та Чехії.

Лише троє з десяти респондентів заявили, що в Чехії має бути оголошено референдум щодо виходу Чехії з Європейського Союзу. Навпаки, більшість - 54% - вважає, що цей референдум не повинен бути оголошений. Приблизно 16% респондентів не мали чіткої думки з цього питання і обрали варіант "не знаю".

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Схвалення референдуму щодо виходу Чехії з ЄС поступово збільшується зі збільшенням віку, тоді як незгода з референдумом зростає із підвищенням рівня освіти та покращенням оцінки рівня власного життя, і вона є найсильнішою у вікових рамках 20-29 років.

Що стосується політичної орієнтації, респонденти, які класифікують себе за шкалою політичної орієнтації як ліві, частіше виступають за проведення референдуму, тоді як проти частіше праві.

Майже половина - 45% - заявили, що проголосують у випадку референдуму на користь перебування Чехії в Європейському Союзі, 21% респондентів проголосують за вихід.

Крім того, 16% заявили, що не брали би участі у можливому референдумі, 3% респондентів ще не мають права голосу, а 15% сказали, що ще не знають, як би вони проголосували на цьому можливому референдумі.