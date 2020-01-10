Большинство чехов не хотят референдума о выходе из ЕС: молодежь хочет остаться

Большинство людей в Чехии не хотят референдума по выходу страны из ЕС, показал опрос CVVM.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Idnes.

Большинство респондентов опроса ожидают, что последствия Brexit будут неблагоприятными для всех, то есть для Великобритании, ЕС и Чехии.

Только трое из десяти респондентов заявили, что в Чехии нужно объявить референдум по выходу из Европейского Союза. Напротив, большинство - 54% - считает, что этот референдум не должен быть объявлен. Примерно 16% респондентов не имели четкого мнения по этому вопросу и выбрали вариант "не знаю".

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Одобрение референдума по выходу Чехии с ЕС постепенно увеличивается с увеличением возраста, тогда как несогласие с референдумом растет с повышением уровня образования и улучшением оценки уровня собственной жизни, и оно наиболее велико в возрастных рамках 20-29 лет.

Что касается политической ориентации, то респонденты, которые классифицируют себя по шкале политической ориентации как левые, чаще выступают за проведение референдума, тогда как против чаще всего правые.

Почти половина - 45% - заявили, что проголосуют в случае референдума в пользу пребывания Чехии в Европейском Союзе, 21% респондентов проголосуют за выход.

Кроме того, 16% заявили, что не принимали бы участия в возможном референдуме, 3% респондентов еще не имеют права голоса, а 15% сказали, что еще не знают, как бы они проголосовали на этом возможном референдуме.