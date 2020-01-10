Сирія: Асад продовжує наступ попри заяви Росії про перемир'я

Армія режиму Башара Асада продовжує обстріли в провінції Ідліб попри твердження Росії про припинення вогню на північному заході Сирії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Представник Міністерства оборони Росії Юрій Боренко раніше оголосив про запровадження режиму припинення вогню в так званій Ідлібській зоні деескалації. За його словами, режим набрав чинності 9 січня о 14:00.

Однак незабаром низка населених пунктів північного заходу Сирії, зокрема місто Маарат ан-Нуман, знову зазнали ракетних і артилерійських ударів.

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Ракетні удари і артобстріли тривають і 10 січня. Артобстрілів зазнали райони міста Маарат ан-Нуман і селище Таль Менніс. По Маар Ширину завдали також повітряного удару.

Водночас армія Асада веде артпідготовку з метою захоплення нових територій в районах Тух-Дейр Шарки і Джердженаз Таль Менніс на схід від міста Маарат ан-Нуман, йдеться у повідомленні.

Ідліб - останній великий регіон, який досі перебуває в руках повстанців та джихадистів, що протистоять президенту Башару Асаду.

З кінця квітня наступ на нього ведуть урядові війська за підтримки ВКС Росії. З початку грудня інтенсивність повітряних ударів по провінції значно зросла.

ООН раніше заявила, що від 1 грудня 284 000 мирних мешканців покинули свої домівки в утримуваній опозицією північно-західній Сирії під час підтримуваної Росією кампанії авіаударів і обстрілів.