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Сирия: Асад продолжает наступление несмотря на заявления России о перемирии

Пятница, 10 января 2020, 14:05

Армия режима Башара Асада продолжает обстрелы в провинции Идлиб несмотря на утверждения России о прекращении огня на северо-западе Сирии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Представитель Министерства обороны России Юрий Боренко ранее объявил о введении режима прекращения огня в так называемой Идлибской зоне деэскалации. По его словам, режим вступил в силу 9 января в 14:00.

Однако вскоре ряд населенных пунктов северо-запада Сирии, в частности город Маараф ан-Нуман, снова потерпели ракетных и артиллерийских ударов.

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Ракетные удары и артобстрелы продолжаются и 10 января. Артобстрелов подверглись районы города Маараф ан-Нуман и поселок Таль Мэннис. По Маар Ширину нанесли также воздушный удар.

В то же время армия Асада ведет артподготовку с целью захвата новых территорий в районах Тух-Дейр Шарки и Джердженаз Таль Мэннис восточнее города Маараф ан-Нуман, говорится в сообщении.

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