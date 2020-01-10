Сирия: Асад продолжает наступление несмотря на заявления России о перемирии
Армия режима Башара Асада продолжает обстрелы в провинции Идлиб несмотря на утверждения России о прекращении огня на северо-западе Сирии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.
Представитель Министерства обороны России Юрий Боренко ранее объявил о введении режима прекращения огня в так называемой Идлибской зоне деэскалации. По его словам, режим вступил в силу 9 января в 14:00.
Однако вскоре ряд населенных пунктов северо-запада Сирии, в частности город Маараф ан-Нуман, снова потерпели ракетных и артиллерийских ударов.
Ракетные удары и артобстрелы продолжаются и 10 января. Артобстрелов подверглись районы города Маараф ан-Нуман и поселок Таль Мэннис. По Маар Ширину нанесли также воздушный удар.
В то же время армия Асада ведет артподготовку с целью захвата новых территорий в районах Тух-Дейр Шарки и Джердженаз Таль Мэннис восточнее города Маараф ан-Нуман, говорится в сообщении.