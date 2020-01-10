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У Чорному морі зіткнулися танкер РФ і турецьке судно: троє зниклих безвісти

П'ятниця, 10 січня 2020, 15:20

У Чорному морі біля Стамбула у перші години 10 січня зіткнулися російський танкер та турецький рибальський човен, внаслідок чого риболовецьке судно потонуло.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

У заяві губернатора Стамбула зазначається, що троє громадян Туреччини зникли безвісти, і ще трьох врятували рибалки після зіткнення. Влада почала шукати зниклих за допомогою водолазів та катерів.

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Російський корабель Glard 2 рухався з Ростова-на-Дону в Росії до Ізміра на заході Туреччини, згідно з даними трекерів морського руху. Він належить до категорії нафтових та хімічних танкерів.

Сильний туман призвів до тимчасового закриття Стамбульської протоки Босфор, повідомляє офіс губернатора у Twitter.

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