У Чорному морі зіткнулися танкер РФ і турецьке судно: троє зниклих безвісти
П'ятниця, 10 січня 2020, 15:20
У Чорному морі біля Стамбула у перші години 10 січня зіткнулися російський танкер та турецький рибальський човен, внаслідок чого риболовецьке судно потонуло.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.
У заяві губернатора Стамбула зазначається, що троє громадян Туреччини зникли безвісти, і ще трьох врятували рибалки після зіткнення. Влада почала шукати зниклих за допомогою водолазів та катерів.
Російський корабель Glard 2 рухався з Ростова-на-Дону в Росії до Ізміра на заході Туреччини, згідно з даними трекерів морського руху. Він належить до категорії нафтових та хімічних танкерів.
Сильний туман призвів до тимчасового закриття Стамбульської протоки Босфор, повідомляє офіс губернатора у Twitter.
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