В Черном море столкнулись танкер РФ и турецкое судно: трое пропавших без вести

В Черном море возле Стамбула в первые часы 10 января столкнулись российский танкер и турецкая рыбацкая лодка, в результате чего рыболовецкое судно затонуло.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

В заявлении губернатора Стамбула отмечается, что трое граждан Турции пропали без вести, и еще трех спасли рыбаки после столкновения. Власти начали искать пропавших с помощью водолазов и катеров.

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Российское судно Glard 2 двигалось из Ростова-на-Дону в России в Измир на западе Турции, согласно данным трекеров морского движения. Оно относится к категории нефтяных и химических танкеров.

Сильный туман привел к временному закрытию стамбульского пролива Босфор, сообщает офис губернатора в Twitter.