Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Генсек НАТО не бачить причин не вірити повідомленням про збиття літака МАУ ракетою

У Румунії вирішили провести дострокові вибори

Єврокомісія не бачить переконливих доказів, що літак МАУ збила ракета

Суд Швейцарії зобов'язав РФ виплатити компенсацію українським фірмам






Нову угоду про співпрацю і торгівлю з Британією планують укласти у ході візиту Зеленського

П'ятниця, 10 січня 2020, 15:56

Україна планує підписати нову угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та партнерство з Британією у ході візиту президента Володимира Зеленського до Лондона.

Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу уряду.

"Ми очікуємо на підписання Угоди про політичне та торговельне співробітництво найближчим часом. Це може статися під час майбутнього візиту президента України Володимира Зеленського до Лондона. У грудні 2019 р. ми досягли домовленостей щодо положень торговельної частини Угоди. Проведення перемовин щодо політичної частини Угоди ми очікуємо вже 14-15 січня", – сказав Гончарук. 

Читайте також
Україна вимагає переговорів з Британією щодо безвізу

Новий документ має замінити Угоду про асоціацію з ЄС після виходу Британії з Євросоюзу. Вихід Британії з ЄС запланований на 31 січня.

9 січня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у ході телефонної розмови домовилися прискорити підготовку нової угоди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Торгівля Велика Британія Brexit Зеленський
powered by lun.ua