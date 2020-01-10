Нову угоду про співпрацю і торгівлю з Британією планують укласти у ході візиту Зеленського

Україна планує підписати нову угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та партнерство з Британією у ході візиту президента Володимира Зеленського до Лондона.

Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу уряду.

"Ми очікуємо на підписання Угоди про політичне та торговельне співробітництво найближчим часом. Це може статися під час майбутнього візиту президента України Володимира Зеленського до Лондона. У грудні 2019 р. ми досягли домовленостей щодо положень торговельної частини Угоди. Проведення перемовин щодо політичної частини Угоди ми очікуємо вже 14-15 січня", – сказав Гончарук.

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Новий документ має замінити Угоду про асоціацію з ЄС після виходу Британії з Євросоюзу. Вихід Британії з ЄС запланований на 31 січня.

9 січня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у ході телефонної розмови домовилися прискорити підготовку нової угоди.