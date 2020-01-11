Меркель в суботу їде до Путіна обговорити Україну, Іран і Сирію

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вирушає сьогодні до Москви для переговорів з президентом Росії Владіміром Путіним.

Як повідомляє "Європейська правда", інформація про візит розміщена на сайті німецького уряду.

"Переговори будуть зосереджені на поточних міжнародних проблемах, таких як ситуація в Сирії, Лівії, Іраку, Ірані та Україні. Крім того, обговорюватимуться двосторонні питання", - йдеться в повідомленні.

Меркель в цій поїздці супроводжує міністр закордонних справ Гайко Маас.

Путін і Меркель востаннє зустрічалися в грудні в Парижі в рамках саміту в "нормандському форматі" для вироблення рішення щодо припинення вогню на Донбасі і подальшого врегулювання конфлікту.

Меркель приїжджала до Путіна в Сочі в травні 2018 року, а в Москві не була з травня 2015 року, коли брала участь в заходах, пов'язаних з 70-ю річницею Дня Перемоги.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель привітала підписання газової угоди між Україною та Росією, заявивши про хороший сигнал для Європи.