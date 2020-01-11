Меркель в субботу едет к Путину обсудить Украину, Иран и Сирию
Канцлер Германии Ангела Меркель отправляется сегодня в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Как сообщает "Европейская правда", информация о визите размещена на сайте немецкого правительства.
"Переговоры будут сосредоточены на текущих международных проблемах, таких как ситуация в Сирии, Ливии, Ираке, Иране и Украине. Кроме того, будут обсуждаться двусторонние вопросы", - говорится в сообщении.
Меркель в этой поездке сопровождает министр иностранных дел Хайко Маас.
Путин и Меркель в последний раз встречались в декабре в Париже в рамках саммита в "нормандском формате" для выработки решения по прекращению огня на Донбассе и дальнейшему урегулированию конфликта.
В последний раз Меркель приезжала к Путину в Сочи в мае 2018 года, а в Москве не была с мая 2015 года, когда участвовала в мероприятиях, связанных с 70-й годовщиной Дня Победы.
Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель приветствовала подписание газового соглашения между Украиной и Россией, заявив о хорошем сигнале для Европы.