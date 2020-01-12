У німецькому Дортмунді 14 тисяч людей евакуювали через бомби Другої світової
Неділя, 12 січня 2020, 14:14
Тисячі людей евакуювали в неділю в західнонімецькому місті Дортмунд в рамках знешкодження одразу чотирьох бомб часів Другої світової війни.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Влада евакуювала дві лікарні ще в суботу і відкрила школи для жителів, яким довелося покинути свої будинки.
Приблизно 14 000 осіб було запропоновано покинути райони, де, як вважається, знаходяться бомби.
Також влада закрила міський вокзал, і починаючи з полудня неділі всі поїзди будуть перенаправлені.
Операція зі знешкодження боєприпасів очікується в другій половині дня неділі.
Через майже 75 років після закінчення війни в Німеччині часто знаходять нерозірвані бомби. Їх утилізація іноді тягне за собою масштабну евакуацію в якості запобіжного заходу.
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