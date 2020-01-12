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У німецькому Дортмунді 14 тисяч людей евакуювали через бомби Другої світової

Неділя, 12 січня 2020, 14:14

Тисячі людей евакуювали в неділю в західнонімецькому місті Дортмунд в рамках знешкодження одразу чотирьох бомб часів Другої світової війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Влада евакуювала дві лікарні ще в суботу і відкрила школи для жителів, яким довелося покинути свої будинки.

Приблизно 14 000 осіб було запропоновано покинути райони, де, як вважається, знаходяться бомби.

Також влада закрила міський вокзал, і починаючи з полудня неділі всі поїзди будуть перенаправлені.

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Операція зі знешкодження боєприпасів очікується в другій половині дня неділі.

Через майже 75 років після закінчення війни в Німеччині часто знаходять нерозірвані бомби. Їх утилізація іноді тягне за собою масштабну евакуацію в якості запобіжного заходу.

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