В немецком Дортмунде 14 тысяч человек эвакуировали из-за бомб Второй мировой

Тысячи людей эвакуировали в воскресенье в западногерманском городе Дортмунд в рамках обезвреживания сразу четырех бомб времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Власти эвакуировали две больницы еще в субботу и открыли школы для жителей, которым пришлось покинуть свои дома.

Примерно 14 000 человек было предложено покинуть районы, где, как считается, находятся бомбы.

Также власти закрыли городской вокзал, и начиная с полудня воскресенья все поезда будут перенаправлены.

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Операция по обезвреживанию боеприпасов ожидается во второй половине дня воскресенья.

Спустя почти 75 лет после окончания войны в Германии часто находят неразорванные бомбы. Их утилизация иногда влечет за собой масштабную эвакуацию в качестве меры пресечения.