В немецком Дортмунде 14 тысяч человек эвакуировали из-за бомб Второй мировой
Тысячи людей эвакуировали в воскресенье в западногерманском городе Дортмунд в рамках обезвреживания сразу четырех бомб времен Второй мировой войны.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.
Власти эвакуировали две больницы еще в субботу и открыли школы для жителей, которым пришлось покинуть свои дома.
Примерно 14 000 человек было предложено покинуть районы, где, как считается, находятся бомбы.
Также власти закрыли городской вокзал, и начиная с полудня воскресенья все поезда будут перенаправлены.
Операция по обезвреживанию боеприпасов ожидается во второй половине дня воскресенья.
Спустя почти 75 лет после окончания войны в Германии часто находят неразорванные бомбы. Их утилизация иногда влечет за собой масштабную эвакуацию в качестве меры пресечения.