В Іраку атакували авіабазу, де розміщувались військові США, четверо поранених

Четверо іракських військових були поранені в неділю в результаті ракетного обстрілу авіабази на північ від Багдада, де до недавнього часу перебували американські інструктори.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Удар щонайменше шістьма ракетами був завданий всього через кілька днів після того, як Іран випустив балістичні ракети по двох базах в Іраку, де розміщені американські війська.

За словами представника коаліції, в даний час на авіабазі Балад немає американців, і їх не було під час нападу. На базі до недавнього часу знаходилися американські інструктори, консультанти і компанія, що надає послуги з технічного обслуговування літаків F-16.

Недавнє загострення напруженості у відносинах між США та Іраном спалахнуло минулого місяця, коли в результаті ракетного удару був убитий американський контрактник на базі в Іраку. США звинуватили в цьому та інших нападах ополченців, підтримуваних Іраном.

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що "обурений" новим ударом по авіабазі в Іраку.

"Я молюся за швидке відновлення поранених і закликаю уряд Іраку притягнути до відповідальності тих, хто несе відповідальність за ці напади. Ці триваючі порушення суверенітету Іраку групами, не лояльними іракському уряду, повинні бути припинені", - заявив Помпео.

В результаті нападу в неділю був поранений офіцер іракських ВПС і троє військовослужбовців.

Жодна група не взяла на себе відповідальність за напад.