В Ираке атаковали авиабазу, где размещались военные США, четверо раненых

Четверо иракских военных были ранены в воскресенье в результате ракетного обстрела авиабазы на север от Багдада, где до недавнего времени находились американские инструкторы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Удар минимум шестью ракетами был нанесен всего через несколько дней после того, как Иран выпустил баллистические ракеты по двум базам в Ираке, где размещены американские войска.

По словам представителя коалиции, в настоящее время на авиабазе Балад нет американцев, и их не было во время нападения. На базе до недавнего времени находились американские инструкторы, консультанты и компания, предоставляющая услуги технического обслуживания самолетов F-16.

Недавнее обострение напряженности в отношениях между США и Ираном вспыхнул в прошлом месяце, когда в результате ракетного удара был убит американский контрактник на базе в Ираке. США обвинили в этом и других нападениях ополченцев, поддерживаемых Ираном.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что "возмущен" новым ударом по авиабазе в Ираке.

"Я молюсь за быстрое восстановление раненых и призываю правительство Ирака привлечь к ответственности тех, кто несет ответственность за эти нападения. Эти продолжающиеся нарушения суверенитета Ирака группами, не лояльными иракскому правительству, должны быть прекращены", - заявил Помпео.

В результате нападения в воскресенье был ранен офицер иракских ВВС и трое военнослужащих.

Ни одна группа не взяла на себя ответственность за нападение.