Глава МИД Австрии раскритиковал санкции США против "Северного потока-2"

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг раскритиковал санкции, которые США ввели в отношении проекта "Северный поток-2".

Об этом он сказал в интервью газете Die Presse, сообщает "Европейская правда".

По его словам, австрийская сторона не воспринимает экстерриториальные санкции.

"Это неприемлемо", - сказал министр.

По его мнению, "Северный поток-2" позволяет диверсифицировать энергоснабжение Европы.

Ранее сообщалось, что 21 декабря США объявили о введении санкций против трубопровода "Северный поток-2", за что ключевой подрядчик "Газпрома" компания Allseas приостановила работу над проектом.

Подробнее о механизме санкций и возможности их обхода читайте в статье "Американский удар по проекту Путина: смогут ли санкции США остановить Nord Stream 2".