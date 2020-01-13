Генсек НАТО розповів, як Альянс захищатиметься від російських ракет

НАТО цього року відповість на розміщення російських крилатих ракет з ядерною зброєю в Європі.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

"Коли йдеться про SSC-8, то ми будемо працювати над системами ППО і протиракетної оборони, над звичайними озброєннями, над підвищенням боєготовності і продовженням термінів попередження", - заявив Столтенберг.

Міністри оборони країн НАТО вже погодили відповідні кроки.

"Розгорнувши крилаті ракети SSC-8, Росія порушила договір про РСМД. Це частина російської стратегії - вкладати значні кошти в нові сучасні можливості, включаючи нову сучасну ядерну зброю", - сказав Столтенберг.

За його словами, кроки НАТО у відповідь є адекватними і спрямованими на захист Альянсу.

Столтенберг також підкреслив, що НАТО не має наміру розгортати нові ядерні ракети наземного базування в Європі.

За його словами, іншою метою є зміцнення контролю над озброєннями.

Причиною розширення можливостей НАТО щодо стримування і оборони є припинення дії контракту РСМД на відмову від наземних систем середньої дальності. Він закінчився минулого літа, тому що США та інші партнери по НАТО вважають, що Росія вже багато років порушує угоду своєю системою SSC-8. Вона здатна стріляти крилатими ракетами, які можуть бути оснащені ядерними боєголовками і можуть пролетіти понад 2000 кілометрів. Москва відкидає це і заявляє, що дальність дії системи становить менше 500 кілометрів.